No merecen perdón: con violencia asaltaron a una abuelita de 71 años Malandros llegaron a su casa y robaron la platita que tenía guardada.

Cerca de las 21 horas, una abuelita, que se encontraba sola en su casa, estaba preparándose la cena cuando un fuerte ruido la alertó. Dos fulanos, a cara descubierta pero con guantes en las manos se metieron a la fuerza y con suma violencia procedieron a exigirle que entregue todo el dinero que tenía y algunas de las pocas pertenencias.

Según se pudo saber, la mujer, de 71 años, tenía una platita guardada que alcanzaba 900 mil guaraníes. Además de eso, se llevaron un teléfono celular con el que ella se comunicaba y una escopeta que era propiedad de su marido, quien falleció un tiempo atrás.

La viuda relató a los uniformados que los dos hombres, quienes actuaron con suma violencia, aparentemente se fueron caminando una vez que se perpetró el atraco en la ciudad de Iturbe. Agentes de Investigación de Hechos Punibles de Guairá y Criminalística de la Policía Nacional intervinieron en el hecho.