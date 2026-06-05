Alfaro: “Estamos preparados para poner el corazón”

Habló Alfaro y el pueblo escuchó. El entrenador de la Albirroja tomó el micrófono en la previa al último amistoso de la selección antes de la Copa del Mundo y no dejó ningún tema sin resolver.

Con respecto a la lista de 26 llamados, el profesor explicó que la cosa estuvo difícil. “Fue un trabajo muy artesanal, de cositas, de detalles. Fue complejo bajar de 75 a 55 y de ahí a 26. Esperé hasta el último día para que todos tengan las mismas posibilidades. Estas son decisiones personales. No tengo la verdad absoluta”, señaló de entrada.

“Ustedes van a exigir competitividad, resultados, que la selección esté a la altura de las circunstancias. El mundial es impiadoso, tiene costados maravillosos, como la efervescencia del país. Ojalá el país se una detrás de este desafío de un país entero y a mí me toca ser parte importante”, agregó.

Incertidumbre que empuja

Así también, el “Cazador” sostuvo que para llegar óptimos al debut todavía falta, que hay todavía incógnitas, pero eso le genera confianza. “Tenemos un plan y vamos a esforzarnos para que funcione: Vamos a incorporar cosas que consideramos necesarias. No tenemos una hoja de ruta armada, de tener claro de conseguir cosas. Tampoco somos favoritos en los papeles. Esa incertidumbre no nos detiene, nos empuja. Eso se siente, no se puede explicar”, sostuvo.

Compromiso

Eso sí, Alfaro le aseguró al pueblo paraguayo que el equipo está mentalizado en dejar el alma en cada pelota. “Yo no le voy a pedir racionalidad a ningún paraguayo. Si sentimos que podemos jugar un mejor mundial es por lo que nos transmite la gente. Estamos surfeando esta ola enorme que significa volver a la Copa del Mundo y ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Ese orgullo y ese sacrificio por buscar una conquista es lo que nos mueve. Estamos preparados para poner el corazón, para dejar la piel”, afirmó.

“El grupo es muy parejo, cualquiera puede pasar”

Alfaro también puso el foco en los tres rivales de la Albirroja en fase de grupos y no dudó en decir que la tarea no será sencilla. “El grupo es muy parejo, cualquiera de los cuatro puede pasar. Va a ser peleado hasta el final. Paraguay está en un proceso de construcción. Estamos buscando respuestas, estamos buscando nuestra mejor versión”, indicó.

Para el DT, Paraguay tiene lo suyo y no tiene que perder esa esencia que lo caracteriza. “Hay un montón de cosas que van a jugar. En el momento del himno, va a ser tremendo eso, las cosas que vamos a sentir, las cosas que nos van a pasar por la cabeza. Nosotros no debemos perder de vista nuestra esencia, nuestra identidad. Ese sello que nos van a poner va a ser la consolidación de que llegamos, de que lo logramos. Un partido se puede perder pero nosotros no podemos perder mentalmente, por no estar metidos ”, agregó.