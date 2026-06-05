Almir de Brum “se escapó” tras 106 días de secuestro

Ayer al mediodía se dio la liberación del productor paraguayo de origen rapai, Almir de Brum Da Silva, de 31 años. El mismo había sido secuestrado por el grupo armado EPP el pasado 21 de febrero mientras estaba trabajando en su campo en Curuguaty. En aquel momento este grupo criminal había dejado panfletos dirigidos a su familia.

El joven apareció en la zona conocida como Marina Cué, en el mismo distrito en donde residía. Tras ser liberado, inmediatamente llamó a su papá, don Valmir De Brum, quien fue a recogerlo en su vehículo. Tras estar ya asentado en su vivienda rodeado de sus familiares, el papá del ahora liberado manifestó a la 1080 AM. “Él nos dijo que se escapó, no que lo liberaron”, precisó.

En ese sentido, el ministro de Defensa, Óscar González, confirmó que fue exitoso el final de la historia de Almir.

“Está en su casa, bajo el resguardo de su familia y con la protección de las fuerzas de seguridad del Estado”, indicó. Agregó que fueron importantes las tareas de inteligencia desarrolladas en los últimos meses en la zona.

“Este grupo terrorista no tuvo oportunidad de movilizarse en la reserva en la que estaban teniendo retenido a nuestro compatriota. Las operaciones siguen en curso, no podemos dar mayores detalles para no poner en riesgo la investigación. En este caso no hubo pago por el rescate”, expresó el ministro González.

Fiscal Juan Benegas

“Bajó mucho de peso, pero está bastante lúcido”

Juan Benegas, fiscal del caso, informó que fueron 106 días de secuestro. “Bajó bastante de peso y tendrá el resguardo de seguridad tanto él como toda su familia”, además de recibir contención psicológica por toda la situación que le tocó pasar. “Se encuentra bastante lúcido”, puntualizó.

La doctora Angy Duarte, directora del hospital de Curuguaty, expresó que “está con los signos vitales estables. Cuenta con algunas lesiones a causa de espinas en las rodillas. Nos dijo que no le dolía nada, que solo tenía hambre y estaba cansado”.