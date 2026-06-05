“En la maleta tienen que llevar el creer que se puede”

Cada vez falta menos para el debut de la Albirroja en la Copa del Mundo y cada detalle suma. El aliento de la gente, la preparación de nuestros guerreros y la voz de los históricos, todo sirve.

Y, en este caso, la palabra autorizada de uno que sabe lo que es defender la camiseta de la selección paraguaya en un mundial: Enrique “Rambert” Vera.

El exvolante albirrojo charló con Crónica y no paró de tirarle buena onda al plantel que comanda Alfaro. “Que disfruten de este momento. Se merecen porque pasaron por muchas cosas y que puedan dejar todo cuando empiece el mundial. Es lo más lindo que hay, lo lograron después de mucho tiempo. Que lo hagan con mucha responsabilidad y sabiendo que un país entero va a estar expectante de ellos”, tiró de entrada.

“Rambert”, quien fue el último paraguayo en anotar un gol en una Copa del Mundo, dejó un consejo también para los jugadores y que espera puedan llevar a Estados Unidos. “En la maleta tienen que llevar la ilusión y el creer que se puede llegar bien lejos, a la última semana, que va a ser lo más lindo. Confío en que lo van a hacer y llegar hasta la última semana que es lo más lindo que hay. Yo creo que lo van a conseguir paso a paso y van a hacer un gran mundial”, señaló.

Volvimos

Para Enrique, Paraguay volvió a ser el mismo de antes con la llegada de Alfaro y eso ya sirve como para empezar a ilusionarse. “Están muy bien, motivados, hicieron una familia. El profesor Gustavo Alfaro hizo una gran familia, demostró que la garra guaraní siempre está ahí. Volvimos a encontrarnos con lo que somos y nos devolvió esa esencia que habíamos perdido. Los muchachos se merecen por todo lo que pasaron en eliminatorias pasadas, no poder clasificar a tres mundiales seguidos y creo que estamos muy contentos también por la gente que está ahí adentro”, indicó.

Hermoso recuerdo

En estos días donde solo se respira mundial, “Rambert” disfruta de rememorar lo que fue aquel 2010 y se llena de felicidad. “Es algo hermoso. Ya desde las Eliminatorias hicimos un camino muy bueno. Y fue hermoso, pasó todo muy rápido. Yo en menos de 4 o 5 años pasé de jugar Eliminatorias y jugar un mundial y es lo más hermoso que le puede pasar a un futbolista. La verdad que contento, feliz, muy emocionado por verlo otra vez a nuestra selección en un mundial después de tanto tiempo es algo hermoso. Soy un bendecido por todo lo que me ha pasado y agradezco siempre a Dios que me bendijo”, resaltó.

“EL ‘TATA’ ME DECÍA QUE PISE EL ÁREA”

Marcar un gol con la camiseta de tu selección en una Copa del Mundo es algo que jamás olvidará “Rambert” y la gente también se lo hace saber a cada rato, según comentó. “Verlo me da mucha emoción, más ahora con las redes sociales, que la gente lo ve todo el tiempo. Mis hijos que ahora ya son grandes lo ven, lo disfrutan y uno se siente con los pies sobre la tierra porque sabes que después de mucho tiempo la gente te sigue recordando y te llena de mucho cariño”, expresó.

Enrique contó que también jamás se hubiese imaginado hacer un gol en un mundial y también recordó lo que le decía el “Tata” Martino antes de esa jugada. “Siempre me decía el ‘Tata’: ‘pisa el área que en algún momento vas a hacer un gol’. Y creo que son esas cosas que cuando un técnico te da esa confianza uno se ilumina y se le dan las cosas. Es algo que no voy a olvidar nunca, de lo más lindo que me pasó en mi carrera”, recordó.