La mami de Arce he’íma “rezo y le pido a Dios que haga un gol”

Mabel Barrios, la mamá del goleador albirrojo Alex Arce, habló con Crónica sobre la emoción que vive porque su hijo va a chutar en la Copa del Mundo y, además, será el primero de su “valle” en hacerlo.

“A mí el corazón me decía luego que él se iba a ir, nunca perdí la esperanza. ‘Che memby, nde rehota’ le dije, presentía luego, nunca tuve ese pensamiento negativo. Todos los días rezo y le pido a Dios que haga un gol en el mundial”, dijo muy orgullosa.

Según contó, el pelotero, oriundo de la compañía Veniloma, fue distinguido por la Junta Municipal con la declaración de “Hijo Dilecto de la Ciudad de Carapeguá”. El goleador ñarõ se convertirá en el primer futbolista carapegüeño en disputar una Copa Mundial de Fútbol con la Selección Albirroja, he’i.

“Acá en la ciudad ovy’apa la gentekuéra. Vinieron a casa a hacer festejo, ombokapupa bomba… qué piko, si un carapegüeño se va a ir a jugar hína el mundial, imaginate na un poco, impensado era antes”, tiró emocionada.

“La ciudad es una fiesta total, ahora ya le eligieron como ‘hijo dilecto’. Le quieren demasiado acá en la ciudad. Mi hijo es el primer carapegüeño en jugar un mundial, según nos dijeron”, comentó.

“Luchó mucho”

Sobre sus inicios y las batallas junto a su hijo, remarcó que “a él le costó demasiado porque no era tan conocido. Se había operado de los ligamentos, estuvo fuera de la cancha y por eso mucha gente no le conocía. Luchó mucho para estar ahora en ese lugar, desde chico la pelota nomás luego era su vida, por eso le metí en la escuelita de fútbol y recorrí detrás de él”, siguió.

“No le soltaba luego, andaba detrás de él, como se dice, mucho anduve tras él para que sea alguien. Yo soy mamá soltera y nunca luego me lamenté o que por lo que gastaba por mi hijo. Una vez un técnico me agarró y me dijo ‘señora te felicito, porque hay muchos padres que su hijo tiene potencial, tienen la plata, pero no le acompañan y no quieren gastar’. Alex tenía 13 años en ese momento”, expresó.

Acerca de cómo es como hijo, he’i que, “todos los días hablo con él, al despertarse ya me envía buenos días mamá ¿qué tal amaneciste?, después a la noche me hace videollamada con mi nietito sí o sí. Lo primero luego que me regaló fue para mi casa, no me hace faltar nada, ya no trabajo más gracias a él”, mencionó.

“Si Dios permite vamos a estar en la cancha mañana (por hoy). Cada vez que puedo me voy luego con mis hermanas y mis sobrinos. Si Dios quiere también nos vamos al mundial, con la señora de Alex y mi nieto”, finalizó.