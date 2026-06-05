¡Mamá en ruta!: “Más que traslado, una red de apoyo”

Una plataforma de viajes exclusiva para mamis embarazadas y traslado de los más pequeños a las guarderías y escuelas está dando mucho que hablar. Las conductoras son todas mamis avei y se van expandiendo.

Ante una necesidad de ofrecer un servicio premium a las mujeres embarazadas y a las mamis que tienen que llevar y traer a sus hijos de las guarderías o de la escuela, surgió “Mamá en ruta” que es una iniciativa de la joven madre de 3 hijos Aramí Fiore, que con 27 años agarró el volante y se puso a trabajar en ruta.

La misma conversó con Crónica y explicó que “nunca estuve trabajando en algo parecido antes. Esto surgió a través de una necesidad. Mis últimos 2 hijos me habían venido muy seguido y me costaba mucho movilizarme cuando no estaba con mi marido. Y hasta hoy en día esto sigue siendo una necesidad”.

Aramí expresó que no todos ofrecen “movilidad que incluya el tema del baby seat, la sillita, el car seat. Entonces vi la oportunidad y luego de que ya tuve a mis bebés empecé a estructurar todo, a través de la mente y la visión de una mamá. Fue todo a través de una experiencia propia”.

Esta novedosa plataforma de viajes nació “en diciembre del 2025, empecé sola gestionando y viendo todo el panorama. Hoy en día ya somos 7 mamás conductoras para la zona de Asunción y nos fuimos expandiendo a Luque, San Lorenzo, Capiatá. Cada mamá en ruta tenemos nuestros propios niños a cargo”.

Ofrecen servicio completo para que los peques viajen tranquilos.

Sobre la distribución del trabajo mencionó que “cada conductora que está con nosotros también es mamá. Ese es un requisito para entrar a trabajar. Cada una tiene su zona y ellas van trabajando, le pasamos un presupuesto a la mamá, dan el ok y ya empezamos a trabajar. Las chicas reciben capacitaciones de cómo tratar con las mamis”.

Además mencionó que a partir de este fin de semana “vamos a tener un podcast de ‘Mamá en ruta’ en donde vamos a invitar a diferentes profesionales: terapistas ocupacionales, psicólogos, pediatras, para ir creando una red de apoyo y no solamente una red de movilidad. Ese es nuestro objetivo”.

Agregó que “nosotros queremos no solamente trasladar a las familias sino ser un acompañamiento. Si una mamá nos contrató para retirarle a su hijo de la guardería y en el trayecto se sintió mal y necesita ir al pediatra, con mil gusto nos acomodamos y le hacemos llegar”.

Aramí Fiore, joven mamá de 3 hijos y emprendedora.

Clientela formada y creciendo

“Mamá en ruta” es una plataforma incipiente pero que ya tiene una clientela formada. “Empezamos en diciembre, pero de febrero hasta noviembre de este año ya tenemos la agenda llena. Somos 7 en total y vamos viendo a quien le queda mejor cada viaje. Yo tengo un número de whatsapp y la gente se puede agendar ahí, tengo un link que accede al calendario y ve qué fechas quedan libres. Coordinamos el viaje y presupuesto y ya está”.

Por último, explicó que “nos estamos expandiendo y buscando más conductoras, estamos presentes en el Facebook e Instagram como ‘Mamá en ruta’ y también tengo un número telefónico al cual pueden acceder. Los únicos requisitos es que estén todos al día con los papeles y que la conductora sea mamá”.