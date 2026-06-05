“Mortero” recibió su primer diploma de inglés

Julio Amarilla recibió su primer certificado del curso básico de idioma inglés, producto del gran esfuerzo y dedicación que le aplicó el integrante del programa “Será un Gran Día”, del Trece.

En pleno programa el teacher de inglés fue el encargado de darle su diploma, en vivo y en directo, que emocionó a todos sus compañeros del set, en especial a Yolanda Park, quien derramó algunas lágrimas de emoción y orgullo por el logro alcanzado por “Mortero”.

“Estoy feliz y orgulloso por este primer diploma que logre en inglés, este realmente fue un curso inicial, que me va a ayudar ahora para desenvolverme en el trabajo que me toque hacer en el mundial”, dijo Julio a Crónica

Julito comentó que fue un minicurso lo que le bajó ahora y a la vuelta de la competencia se va a meter de lleno para estudiar el idioma universal, pero el taller le va a ayudar mundial voi.

“Tengo todo anotado en un cuadernito, todas las frases que me van a ayudar, como se pronuncia y todo, me va a ser muy útil, el inglés no es muy complicado si te gusta realmente y ahora estoy muy interesado en aprender a hablar correctamente ese idioma”, he’i “Mortero” a nuestra consulta.

El actor comentó que va muy en serio su idea de aprender ese idioma, porque abre las puertas, prácticamente de todo el mundo. “El inglés te va a salvar en cualquier parte del mundo, hasta ahora viajé a 12 países, todas de habla hispana, y con el inglés voy a poder viajar a toda Europa, Asia, ere eréa”, gatilló.

Julio explicó que su viaje al Mundial impulsó su interés por hablar correctamente el inglés ndaje, “este es un sueño cumplido, es una oportunidad laboral y profesional demasiado grande, además, gracias al apoyo de todos mis compañeros que me dieron ese ánimo para que yo pueda estudiar”.

“La emoción de mis compañeros, en especial de Yolanda, fue muy grande y me llenó de orgullo también, eso no tiene precio y como te dije, me sirve de impulso para seguir estudiando el idioma”.

El artista contó que aprendió las frases para preguntar direcciones, pedir comida, saludar, presentarse y entablar una pequeña conversación ndaje.

Loperro estaban muy curiosos avei y le preguntaron sobre su profe de inglés, “aniquena ‘Mortero’ tu profe sea el profe de Portillo mba’e, pero en buena onda...jajaja”.

Ahora recién le dio importancia al alcance de esta herramienta idiomática, “y después uno se pregunta porque no estudié de joven, pero siento el apoyo de todos y en especial de mi familia. Mi hijo mayor, tiene 15 años, y él se sienta conmigo y me enseña la pronunciación, leemos juntos, él domina el inglés, tiene una buena pronunciación y todo gracias a lo que aprendió en internet y en el colegio”.

“Mortero” finalmente agradeció a todas las personas que creyeron en él y ahora está demostrando que no se equivocaron con su capacidad de aprender a hablar inglés.

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