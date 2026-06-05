Presi de la Conmebol recorrió estadios

En horas de la mañana, el titular pelotero estuvo por Dos Bocas para observar los avances de las obras en el Rogelio S. Livieres, donde fue acompañado por las principales autoridades de la institución aborigen.

En Dos Bocas estuvo viendo el avance de las obras. (Foto Conmebol)

Upéi se trasladó hasta la ciudad de Luque para vichear avei el estadio del Kure. Ojapo el recorrido por todos los sectores donde se está laburando a full.

Las instalaciones de estos escenarios están siendo renovados con la ayuda de la Conmebol.

Objetivo

El objetivo de la matriz pelotera siempre ha sido claro: ofrecer mejores condiciones para competir, fortalecer a nuestros clubes y brindar una mejor experiencia para jugadores, aficionados y cada uno de los actores que hacen grande al fútbol sudamericano.

Cada estadio renovado representa una apuesta concreta por el presente y el futuro de Sudamérica. Una decisión que nos permite seguir creciendo, elevando nuestra competitividad y preparándonos para los desafíos que vienen.