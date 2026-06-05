Deportes

Presi de la Conmebol recorrió estadios

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, realizó un recorrido por estadios de clubes de Primera División del fútbol paraguayo.

Alejandro Domínguez en las instalaciones del club Sportivo Luqueño. (Foto Conmebol)

En horas de la mañana, el titular pelotero estuvo por Dos Bocas para observar los avances de las obras en el Rogelio S. Livieres, donde fue acompañado por las principales autoridades de la institución aborigen.

En Dos Bocas estuvo viendo el avance de las obras. (Foto Conmebol)

Upéi se trasladó hasta la ciudad de Luque para vichear avei el estadio del Kure. Ojapo el recorrido por todos los sectores donde se está laburando a full.

Las instalaciones de estos escenarios están siendo renovados con la ayuda de la Conmebol.

Objetivo

El objetivo de la matriz pelotera siempre ha sido claro: ofrecer mejores condiciones para competir, fortalecer a nuestros clubes y brindar una mejor experiencia para jugadores, aficionados y cada uno de los actores que hacen grande al fútbol sudamericano.

Cada estadio renovado representa una apuesta concreta por el presente y el futuro de Sudamérica. Una decisión que nos permite seguir creciendo, elevando nuestra competitividad y preparándonos para los desafíos que vienen.

El presidente de Guaraní mostró los trabajos en el club aborigen. (Foto Conmebol)
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