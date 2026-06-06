Despedida con goles y también preocupación

El país teñido de albirrojo, el Defensores del Chaco a pleno para despedir a los guerreros que van al Mundial, el equipo de Alfaro que aplastó a Nicaragua 4-0, pero todas las cabezas puestas en Julio Enciso. La “Joya” no completó ni media hora de partido y encendió la alarma y nos preocupa a todos.

Pero si hablamos del partido, desde el primer minuto Paraguay se hizo dueño del juego marcando el ritmo, controlando la pelota y apretando cuando había que apretar, entendiendo que se trataba de una fiesta y que no había que arriesgar de más.

Así, poco a poco se fue acercando cada vez más al arco rival y ni el firulaís que entró para delirio de todo el estadio pudo sacar de su eje al equipo de Alfaro.

Y rápidamente llegó el premio. Desborde por la derecha, centro al área chica donde atropellaba con todo Tonny y el defensor nicaragüense no tenía otra que tomarle de la camiseta, se la rompió toda, las chicas agradecidas y ni que decir el “Kaku”, que tomó la responsabilidad y la picó a lo Panenka para que el Defensores se venga abajo y la Albirró pase al frente en el marcador.

Después llegó la mala. Enciso, que minutos antes había chocado con un defensor nicaragüense, volvió a sentir un contacto rival y fue grave. La “joya” enseguida pidió cambio y se fue con muestras de mucho dolor. Silencio en el estadio y preocupación en todo el país.

Mauricio ingresó por Enciso y siguió siendo Paraguay dueño del partido. Volvió a pisar el acelerador a los 42’ Diego Gómez recupera, asiste a Miguel Almirón su cierre la gran contra fusilando al arquero y marcando el 2-0 con el que fueron a vestuarios.

Otro equipo

Para el arranque del complemento, Paraguay arrancó con Orlando Gill, Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, José Canale y Alex Maidana; Ramón Sosa, Brian Ojeda, Matías Galarza y Mauricio que ya había ingresado, Gustavo Caballero y Alex Arce.

Lo que no cambió fue el dominio Albirrojo que se sintió con más ganas con los que ingresaron y su deseo de mostrarse. Tanto que al minuto 61, después de hacer figura al golero de Nicaragua, Mauricio casi le rompe las manos de un fuerte remate de lejos y en el rebote no perdona Matías Galarza para el 3-0. Cinco minutos después, cuando ya todo era delirio en el Defensores, Alexandro Maidana cierra una muy buena jugada colectiva y marca el 4-0.

Después, a pesar de que hubo minutos suficientes como para más, la Albirroja ya bajó un cambio, siguió buscando pero ya no con tanta intensidad y el 4-0 fue suficiente para que la fiesta sea llena de goles, con una preocupación es cierto, pero dejando a la gente con mucho optimismo de cara al debut en la Copa del Mundo.

Enorme fiesta Albirroja en el Defensores del Chaco.