El árbol que hace milagros causa furor en San Ignacio

En el distrito de San Ignacio, Misiones, existe un llamativo árbol que causa furor en los pobladores y sobre todo en los turistas extranjeros. Se trata del conocido “Árbol de la fertilidad” que es una atracción más que se encuentra dentro de un predio gigante en un conocido hotel rural de la zona llamado “San Ignacio Country Club”.

El dueño del hotel, Gustavo Jhave, mencionó que “estamos en el cruce Santa María, es un hotel familiar, de 10 hectáreas. Contamos con un enorme bosque, en donde tratamos de preservar todas las especies de animales. Había llegado una tormenta y quemó este árbol y en vez de hacer tablas de eso nos surgió esta idea”.

Aprovecharon que el rayo solo le dio una raspadita y no echó el árbol, “así nació el árbol de la fertilidad. Era un timbó muy grande y lo transformamos en esta escultura. Es un árbol milagroso, muchas parejas que no pueden tener hijos, vienen, oran en el lugar y ocurre el milagro”.

Los ejemplos no son pocos. “Vino una pareja de Santa Rita, Alto Paraná, el señor era mayor y la señora era una profesora. Tocaron el árbol y ahora ya tienen su hijito. También vino una familia de Pilar, que tenían 2 hijas y querían un varoncito y tras tocar el árbol, después ya les vino el varón. Quedaron muy felices. Siempre vuelven para dar su testimonio”, comentó.

Un lugar de relax para las familias.

Jhave comentó que los extranjeros quedan fascinados por este árbol milagroso. “Una alemana una vez me dijo que quería llevar a su país y se reía. Ellos le tocan, le besan. Algunos van y se sientan ahí a tomar mate, tereré”, he’i Gustavo.

Entre otras cosas, el lugar en sí ofrece turismo rural. “Tenemos caballos, piscinas, saunas, jacuzzi, hay opciones para verano e invierno. En estos días vamos a tener la fiesta del ‘Ovecha rague’ en San Miguel y viene gente a dormir acá en nuestro hotel. Tenemos cabañas tipo bungalows, con hamacas, vistas panorámicas en contacto directo con la naturaleza, con capacidad para 60 personas aproximadamente. Tenemos un sendero con un arroyito en la propiedad”, finalizó.

Los turistas se vuelven locos por el "Árbol de la fertilidad".

Trabajaron 3 meses para pulir el árbol

El encargado del hotel mencionó que “se trabajó durante 3 meses para hacer el tallado para que quede así de perfecto. Las piezas menores son de 2 árboles de timbó también, los brazos y el pene. Primero tallamos el cuerpo y luego lo demás, le perforamos y le encastramos con varillas y tornillos. Acá es fuerte el viento cuando hay temporales, por eso aseguramos bien”, contó.

“Las chicas vienen y se cuelgan del pene y no pasa nada. El árbol en sí tiene 5 metros de altura y lo cuidamos permanentemente, cada 6 meses le tratamos a la madera para que no tenga problemas. Le ponemos desinfectante, limpiamos y barnizamos. El árbol ya tiene 5 años de antigüedad, es un atractivo turístico misionero, único en Paraguay”, remató.