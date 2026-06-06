Es de las que gritan, pero atendé la cábala

La conejita Sole Dávalos le volvió loco al rollo con sus fotitos en cuero.

“Tengo una cábala, sí o sí debo usar ropa interior roja. Si no la uso en el partido se tuerce mal. Es sagrada para mí (la cábala)”, dijo Sole Dávalos en charla con Crónica después de hacer mbotarova a loperro por subir sus fotos en cuero en las redes sociales.

Más adelante aseguró que ya está lista y combinada: “Sexi, pero bien paraguaya. Rojo, blanco y azul de la cabeza a los pies para alentar con todo. Y obvio, con mi cábala puesta”, he’i entre risas la picarona damita.

La conejita es de esas fanáticas que hace guyryry cada vez que juega la Albirroja. Dicho por ella misma es de las que gritan y sufren ndaje. ¡Que forchi amado!

Después de haber enloquecido al rollo dijo en charla con Crónica. “Totalmente, modo albirroja ya, fanática de las que sufre, grita y no se pierde un partido. Paraguay en la sangre”.

La última vez que Paraguay disputó en un chute mundialista ella tenía 4 añitos, era una bebé. Hoy es una bebecita ndaje y podrá disfrutar los encuentros con toda su familia. “En aquel entonces mi familia gritaba los goles de Santa Cruz”, contó.