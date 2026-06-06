“Es increíble cómo la pasión nos une”, se emocionó Rosy Alderete

“Es increíble cómo la pasión nos une. Ni cuando le veía a Paraguay en el 2010 por la tele no se me pasó por la mente que iba a llegar tan lejos para apoyar a la selección. Es algo impensado. Jamás me imaginé, ni en mis mejores sueños”, soltó muy emocionada Rosy Alderete en charla con el Diario Crónica.

La franjeada asegura que hoy “todos somos paraguayos” y ella tendrá la oportunidad de hacer sentir el aliento desde cerca. Es que su cuerpito latino hasta el país de los gringos esta semana que viene. Sigue muy enfocada en el cardio para ir a reventar con su beyura.

“Estoy a full todavía con el entrenamiento. Voy por buen camino. Tengo unos días aún para entrenar antes del viaje. Llevo mi buena vibra y mis outfits más sexis. Para alentar al más puro estilo de Rosy Alderete”, dijo la cuerona.

Adelantó sorpresas que va a tirar desde yanquilandia. “Estoy muy emocionada. Me la paso llorando de la emoción. Es un sueño lo que estoy por vivir o, porqué no, lo que ya estoy viviendo”, dijo después de haberse encontrado con la Albirró en el chute de despedida.