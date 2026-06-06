“Está cumpliendo el sueño de su papá que está en el cielo”

Esther Stumpfs, mami del goleador Albirrojo, es un importante pilar hína en la carrera de Gabriel Ávalos. La doña habló con Crónica de varias cuestiones, entre ellas, tiró que el atacante ñarõ está cumpliendo el sueño de toda la familia, pero principalmente el de su padre, quien le inculcó la pasión por el deporte desde chicuelo.

“Él está cumpliendo su sueño y el de su papá que está en el cielo principalmente”, le bajó de entrada sobre la convocatoria de “Gabi” a la cita mundialista.

“Realmente está cumpliendo su sueño y el de toda la familia, pero como dije, principalmente de su papá que lastimosamente falleció muy rápido, nos quedamos sin la cabeza de la casa, pero procuramos como familia y le seguimos apoyando en su carrera para que pueda tener esa fortaleza de parte nuestra. Por más difícil que fue la situación pudimos seguir adelante”, siguió.

“Su papá no le pudo ver debutar, pero siempre tenemos esa fe que de donde esté le está enviando la bendición también”, agregó.

Momento maravilloso

“Faltan palabras para describir el orgullo que tengo, es un momento maravilloso, emocionante, orgullosa por mi hijo, demasiado feliz nos sentimos. Allá en la campaña como se dice ovy’apa los vecinos, sus excompañeros de colegio, profesores, amigos de infancia, de todo legalmente”, expresó.

“La alegría que manejamos es impresionante la verdad, a veces uno no dimensiona las cosas, te llenas de emoción y lo demostramos a través de las lágrimas como yo suelo hacer, es una cosa muy admirable todo lo que va logrando la verdad”, añadió.

Doña Esther no va

“No me voy al mundial porque no pudimos gestionar con tiempo la visa, estuvimos hasta el último momento esperando la lista final, por eso lo que antes ya no hicimos todo el tema de los papeleos. Después, al ver que se iba, intentamos, pero ya era complicadísimo. Luego nos tranquilizamos nomás ya y desde acá vamos a estar acompañando a él y a todo el equipo”.

Ávalos, como hijo

“Siempre estoy en contacto con él, hablamos mucho, a veces procuro no robarle mucho su tiempo también, pero sí o sí nos enviamos mensajes”, contó la doña.

He’i que “Gabriel es un chico muy atento, principalmente conmigo, nunca me abandona, nunca me deja de lado, siempre está pendiente de mí, en ese sentido es un hijo excelente, maravilloso, como todos mis hijos gracias a Dios. Valoro mucho eso la verdad, me cuidan mucho, en total tengo 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres, ya grandes todos. Gabriel es mi segundo hijo, el primero de los varones”.