“Voy a volver más fuerte”

Apenas jugó unos minutos y tuvo que ser cambiado. Julio Enciso sintió una lesión muscular y preocupó a todo un país.
El pelotero utilizó sus redes sociales para dar tranquilidad a la gente y agradecer el apoyo del pueblo.
“Mo voy a negar que son momentos difíciles y que uno siempre sueña estar dentro de una cancha haciendo lo que mas ama. Pero también entiendo que hay situaciones que escapan de nuestras manos y que por algo pasan las cosas” dice parte del posteo donde agradeció a la gente y dice que afrontará el momento con fe.