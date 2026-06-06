“Las calles decoradas me recuerda a quienes somos”, dijo Yasuri

La cuerona vive todo lo que tiene que ver con la Copa del mundo con emoción.

Entre ternura y emoción está el multiverso sentimental de Antonella Yasuri, todo esto es generado por la pasión albirroja. Ella vio el partidí de los albirrojos en su casa, con la familia completa.

“Soy re-fanática de la Albirroja. Tuve una mezcla de sentimientos. Desde la emoción… ¡todo me da mucha emoción!, pero también una ternura especial. Ver las calles decoradas me recuerda quiénes somos”, dijo en charla con Crónica.

“Detrás de todo lo que se vive hoy hay una fuerte historia, de dónde venimos y lo que significa nuestra camiseta. Me genera orgullo ser paraguaya, mucha ilusión y esa sensación hermosa de que, pase lo que pase, estamos todos juntos apoyando a nuestra selección”, dijo la cueronita que se mostró bastante emocionada y remató la entrevista con un “es puro amor por esta tierra”.