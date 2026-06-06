“Un sueño vuelve a latir con fuerza”, tiró Fabisol

La mediática confía en lo que los capos del chuten puedan lograr en gringolandia.

Fabisol Garcete no cree en las cábalas, está convencida del poder del esfuerzo y las oportunidades, exactamente todo lo que hicieron los peloteros albirrojos para estar en yanquilandia.

La reflexión mbarete de la periodista apuntó a destacar lo lindo que es “cuando la esperanza le gana al cansancio y un sueño vuelve a latir con fuerza: Volver a un Mundial”.

Más adelante siguió con su mensaje purete: “Detrás de cada festejo hubo intentos, espera, lágrimas y una nación que decidió volver a creer”. Recordó con mucha ilusión la suma de los recuerdos ingratos de 16 años sin Copa.

La cantante y comunicadora oipiró outfit mundialista en sus redes y de eso habló para Crónica. “Desde chica fui fanática del fútbol y ver tanta alegría, tanta garra y la unión de todo un país emociona muchísimo”, tiró.

En definitiva, la mediática siente toda la parafernalia mundialista con mucha pasión. “Vivo todo con mucha emoción en familia, amo que mis hijos puedan vivir este momento y ver a su Paraguay en un mundial”, expresó Fabi, dejando en evidencia lo familiar que es.