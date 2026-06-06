[VIDEO] El mundo habla de la despedida purete a ñande albirroja

Como nunca antes vimos en nuestro país, el equipo de Alfaro tuvo una despedida de LRPM. Desde el guyryry que se armó con el bus que trasportaba a los peloteros hasta la gran fiesta que hubo en el Defensores preparada por la APF y Ueno, fue algo único.
El mosaico increíble y los fuegos artificiales dejó jurujái no solo a los albirrojos, sino al mundo entero, porque estas imágenes recorrieron el mundo.
UFFF, QUÉ LOCURA DE RECIBIMIENTO DE PARAGUAY EN SU DESPEDIDA ANTES DEL MUNDIAL. 🤯🇵🇾 pic.twitter.com/BWAQyYR1mc— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 6, 2026
UFFF, QUÉ LOCURA DE RECIBIMIENTO DE PARAGUAY EN SU DESPEDIDA ANTES DEL MUNDIAL. 🤯🇵🇾 pic.twitter.com/BWAQyYR1mc— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 6, 2026
UFFF, QUÉ LOCURA DE RECIBIMIENTO DE PARAGUAY EN SU DESPEDIDA ANTES DEL MUNDIAL. 🤯🇵🇾 pic.twitter.com/BWAQyYR1mc— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 6, 2026
A beautiful Welcome for the Paraguayan national team. pic.twitter.com/GgL7aoDBlj— FIFA World Cup HQ (@FIFAWCHQ) June 6, 2026
🇵🇾⚽️🏆 MUNDIAL 2026: ¡ESPECTACULAR!— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 6, 2026
La afición de Paraguay abarrotó por completo el Estadio Defensores del Chaco para despedir a la Albirroja rumbo al Mundial. 👏
Paraguayos dejen su bandera en los comentarios 🇵🇾👇🏻 pic.twitter.com/rTjOfHKQ0Y