[VIDEO] El mundo habla de la despedida purete a ñande albirroja

Como nunca antes vimos en nuestro país, el equipo de Alfaro tuvo una despedida de LRPM. Desde el guyryry que se armó con el bus que trasportaba a los peloteros hasta la gran fiesta que hubo en el Defensores preparada por la APF y Ueno, fue algo único.

El mosaico increíble y los fuegos artificiales dejó jurujái no solo a los albirrojos, sino al mundo entero, porque estas imágenes recorrieron el mundo.

UFFF, QUÉ LOCURA DE RECIBIMIENTO DE PARAGUAY EN SU DESPEDIDA ANTES DEL MUNDIAL. 🤯🇵🇾 pic.twitter.com/BWAQyYR1mc — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 6, 2026

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A beautiful Welcome for the Paraguayan national team. pic.twitter.com/GgL7aoDBlj — FIFA World Cup HQ (@FIFAWCHQ) June 6, 2026