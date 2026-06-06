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[VIDEO] El mundo habla de la despedida purete a ñande albirroja

Enorme fiesta Albirroja en el Defensores del Chaco.

Como nunca antes vimos en nuestro país, el equipo de Alfaro tuvo una despedida de LRPM. Desde el guyryry que se armó con el bus que trasportaba a los peloteros hasta la gran fiesta que hubo en el Defensores preparada por la APF y Ueno, fue algo único.

El mosaico increíble y los fuegos artificiales dejó jurujái no solo a los albirrojos, sino al mundo entero, porque estas imágenes recorrieron el mundo.

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