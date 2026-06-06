[VIDEO] Mexicano no puede creer la fiesta que se armó: “Todavía no empieza el mundial y Paraguay ya se orinó en todo”

El creador de reels mexicano @japyof realizó un video sobre la despedida de nuestra albirroja y bienvenida al Mundial 2026.

Realizó un video diciendo “todavía no empieza el Mundial y Paraguay ya se orinó en todos” comenzó diciendo quien ya es un hincha más de la albirró a quien colocó en cuarto lugar detrás de Mexico, Portugal y Francia.

“Acaban de regalar la despedida más hermosa antes de su último partido para irse al Mundial” he’i mientras mostraba la manera ordenada que los turcos despedían a su sele, comparando con el sarambí que nosotros armamos.