El Defensores del Chaco vivió una emocionante despedida con la Albirroja. La Selección Paraguaya compartió con su gente antes de rumbear a los Estados Unidos. La “Novia del mundial”, Larissa Riquelme, no pudo estar ajena a esa fiesta y dijo que fue algo muy emocionante: “Se siente una energía especial en el país”.

“Ver las calles vestidas con los colores de la Albirroja demuestra que el fútbol sigue siendo capaz de unirnos como nación. Hay una ilusión enorme y eso se percibe en cada rincón del Paraguay”, tiró la morenaza que marcó un antes y un después de Sudáfrica 2010.

Ese año, Lari fue protagonista de una historia que recorrió el mundo. “En 2026 quiero escribir una nueva historia, esta vez desde el periodismo”, dijo convencida voi de todo lo que está haciendo.

Ella hoy está emocionada y agradecida. “Es un momento que soñé durante muchos años. En 2010 el mundo me conoció como hincha, y hoy tengo la oportunidad de llegar a una Copa del Mundo como periodista acreditada. Es una mezcla de felicidad, responsabilidad y orgullo por todo el camino recorrido”, expresó, dejando en claro que es la primera vez que estará presente de forma física en un mundial.

Para la cuerona, Paraguay es un país con una historia, pasión y capacidad enorme para competir. “Lo más importante es que volvimos a creer en nosotros mismos y, cuando Paraguay cree, puede sorprender a cualquiera”, disparó.

Ella confesó llegar con mucha ilusión y con el compromiso de realizar una cobertura seria y profesional. “Mi objetivo es mostrar el Mundial desde una mirada diferente, acercar historias, emociones y todo lo que rodea al evento más importante del fútbol. Quiero vivir esta experiencia al máximo y seguir demostrando que los sueños, con trabajo y perseverancia, se pueden cumplir”, finalizó Lari Riquelme, la “Novia del mundial”.