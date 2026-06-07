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Capeto de Itaipú pasó papelón al llegar a la mesa de votación ¡olvidó su cédula!

| Por Ariamne Roa
Dire de Itaipú pasó papelón al llegar a las urnas.

El director de Itaipú, Luis “Lucho” Zacarías, se fue con toda la intención de votar en el Centro Regional de Educación de Ciudad del Este, pero al llegar a su mesa electoral se dio cuenta de un pequeño detalle: ¡se olvidó la cédula en la casa! Revisó ndaje los bolsillos una, dos y tres veces, pero ni rastros del documento, y ahí vino el susto.

La cara de ¿mba’apa la ajapova? no se hizo esperar ndaje, de esa manera al capeto de la Binacional le tocó protagonizar una de las perlitas de la jornada electoral. Porque una cosa es olvidarse del tereré, ¡pero de la cédula el día de las elecciones ya es otro nivel!

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