Cayó con platita en la mano cerca de un local de votación

Pillaron a karai con las manos en la masa, estaba ndaje entregando plata a una mujer cerca de local de votación.

En plena jornada electoral, un ñato de 59 años fue aprehendido frente al colegio Leo Nowak, de Fernando de la Mora, tras ser pillado presuntamente entregando plata a una mujer en las inmediaciones del local de votación.

Según el informe policial, agentes que realizaban patrulla preventiva vieron el momento en que el karai habría entregado efectivo a una persona mujer.

Ante la sospecha de un posible delito electoral, los uniformados intervinieron de inmediato. Durante el procedimiento, los agentes encontraron 3 millones en efectivo en poder del ñato.

El hombre fue trasladado hasta la Comisaría 2.ª Central, donde quedó a disposición de las autoridades vichean el tema. El hecho generó revuelo entre los presentes, ya que ocurrió en pleno desarrollo de las elecciones internas.