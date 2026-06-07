Entre las 19:30 y las 20:00 ya se sabría quién ganó las internas

Carlos María Ljubetic, he'i que a más tardar para las 20 hs ya se sabrá quién ganó las internas.

La espera no será larga para los candidatos y sus seguidores. Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informaron que gracias al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), entre las 19:30 y las 20:00 de este domingo ya se tendrá un panorama claro de quiénes fueron los ganadores de las elecciones internas.

Según explicó Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales, aunque los portones de los locales de votación cierran a las 16:00, se estima que el proceso termine alrededor de las 16:30 con las personas que aún estén dentro de los locales.

“Creemos que en dos horas de transmisión, o sea, para las 7:30 u 8:00 de la noche, la ciudadanía va a tener un resultado claro de quién ganó y quién perdió en cada elección”, señaló.

No obstante, aclaró que el TSJE no dará resultados oficiales. Esa tarea corresponderá a los órganos electorales de cada partido he’i.