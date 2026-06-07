Fueron a votar con cédula “prestada” y ligaron viaje gratis a la comisaría

Cuatro personas terminaron presos este domingo en Corpus Christi, Canindeyú, luego de que supuestamente intentaran votar usando cédulas que no les pertenecían. Parece que quisieron hacer de “doble” de otros electores, pero la actuación no convenció a nadie.

Según los datos, los sospechosos fueron pillados justo cuando iban a legir a su candidato, la jugada les salió mal y terminaron en manos de las autoridades antes de depositar su voto. El fiscal Hernán Mendoza tomó intervención en el caso y ordenó los trámites para aclarar qué fue lo que realmente ocurrió y si existieron más personas involucradas en el intento de avivada.