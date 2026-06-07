Ho’a presa por querer hacerse la viva

Una doña terminó detenida bien tempranito en plena jornada electoral tras aparecer en un local de votación con una acreditación más trucha que billete de 30 mil.

La mujer, identificada como Lucía, se presentó en la Escuela Brasil diciendo que era apoderada de un movimiento político, pero los encargados pillaron que su credencial no tenía los sellos ni las validaciones correspondientes para estas internas municipales.

Ante la situación, la fiscal Sandra Ledesma llegó hasta el lugar para intervenir y, con apoyo de los polis, ordenó la detención de la mujer. Después de labrar el acta correspondiente, la llevaron hasta la Comisaría Tercera para averiguar qué pasó realmente. Mientras algunos todavía estaban tomando su cocido, la doña ya inauguraba la lista de detenidos de estas internas.