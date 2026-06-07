La jornada de votación inició con sarambí en diferentes locales

La previa a la jornada electoral estuvo marcada de violencia.

La previa y las primeras horas de las internas partidarias estuvo cargada de tensión, denuncias y varios sarambí en distintos puntos del país.

En Quyquyhó, departamento de Paraguarí, simpatizantes de dos movimientos colorados protagonizaron una verdadera batalla campal la noche del sábado frente a la Escuela Fulgencio Yegros, habilitada como local de votación. El conflicto se desató cuando seguidores del candidato Gabriel Derene denunciaron la presencia de personas extrañas dentro del predio y sospecharon de una supuesta manipulación de las máquinas electorales.

La discusión subió de tono y terminó en una garroteada que dejó a un hombre herido gravemente en el rostro. Otro sarambí se registró en Mbocayaty del Yhaguy, en un local de votación del Partido Liberal. Los comicios comenzaron con retraso debido a incidentes entre adherentes de distintos sectores, que estuvieron a punto de irse a los moquetes.

Como si fuera poco, antes de la apertura del local, desconocidos esparcieron clavos “Miguelito” sobre la calle.

Esparcieron clavos Miguelito cerca de un local de votación.

Mientras tanto, en Asunción, el Ministerio Público intervino en la Escuela Brasil tras denuncias de supuestas acreditaciones falsas para apoderados políticos. La fiscal Sandra Ledesma acudió al lugar para investigar las irregularidades detectadas antes del inicio de las votaciones.