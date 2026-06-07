La votante más elegante de la jornada: una firu se robó todas las miradas

Mientras los políticos esperan ansiosos los resultados de las internas, en una escuela de Fernando de la Mora la gran estrella de la jornada no fue ningún candidato. Se trató de “Bella Beatriz” una simpática firu que llegó bien producida y lista para “cumplir con su deber cívico”.

En la Escuela María Luisa Viuda de Franco, donde los liberales acudieron a votar, la jagua’i apareció luciendo un elegante vestido azul que rápidamente se ganó la atención de todos los presentes. Entre fotos, risas y caricias, la perrita se convirtió en la sensación del local de votación.

La chusca firu posó para la foto.

Muchos bromearon diciendo que era la votante mejor vestida del día y que, al menos ella, llegó sin promesas ni discursos. Lo cierto es que su presencia alegró la jornada electoral y demostró que, a veces, los protagonistas aparecen donde menos se espera.