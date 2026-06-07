Las palabras del profe a minutos de tomar el vuelo rumbo al Mundial: “Estamos listos”

“Gracias, Paraguay. Por esa demostración genuina de afecto. Por esa emoción indescriptible. Ver a todo un pueblo en plenitud, manifestando su pasión en las calles” comenzó escribiendo el profe Gustavo Alfaro en sus redes. minutos antes de subir al bus para dirigirse al aeropuerto.

“Hay dos formas de llegar al objetivo: la diferencia entre tener y construir.Las potencias juegan desde las certezas, con planteles colmados de élite, basando su confianza en la regularidad y el peso de los nombres” sigue el largo escrito que realizó quien dijo que esto es un desafío gigante de hacer el Mundial que el país sueña y espera.

“Estamos listos. Con el corazón lleno de su amor, de su apoyo y de una emoción que desborda.¡Allá vamos, Albirroja!" concluye el escrito.