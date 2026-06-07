Llegaron a las urnas con “combustible extra” y terminaron detenidos

Dos ciudadanos quisieron ejercer su derecho al voto este domingo en la escuela Zenón Franco, en el barrio Arecayá de Mariano Roque Alonso, pero al parecer llegaron con más espíritu festivo que cívico. Según la Policía, ambos intentaron ingresar al local de votación visiblemente ka’ure.

Cuando los agentes les explicaron que así no podían votar y les pidieron retirarse, la cosa se puso picante. Lejos de irse tranquilamente a tomar agua fría, comenzaron a discutir e increpar a los uniformados.

El resultado fue que pasaron de querer depositar su voto a depositar sus datos en la comisaría, donde quedaron aprehendidos.