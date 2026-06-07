Masivo fue a parar a la cacerolita por lío electoral

Esta tarde la policía agarró a Franccesco Canatta, más conocido como Masivo. Fue en la escuela Elizardo Aquino donde se estaba votando tranquilamente.
El “bro” fue pillado con un fajo de 10 millones de guaraníes exhibiendo a diestra y siniestra al parecer queriendo inducir al voto.
Rápidamente fue llevado a la cacerolita, y al toque apareció aveí su madre Josefina González, pero no para saber cómo estaba su hijo, sino para agarrar el dinero y el celu.
Pero la poli no le dejó, sino que aveí fue agarrada y metida tras las rejas.