Masivo fue a parar a la cacerolita por lío electoral

Esta tarde la policía agarró a Franccesco Canatta, más conocido como Masivo. Fue en la escuela Elizardo Aquino donde se estaba votando tranquilamente.

El “bro” fue pillado con un fajo de 10 millones de guaraníes exhibiendo a diestra y siniestra al parecer queriendo inducir al voto.

Rápidamente fue llevado a la cacerolita, y al toque apareció aveí su madre Josefina González, pero no para saber cómo estaba su hijo, sino para agarrar el dinero y el celu.

Pero la poli no le dejó, sino que aveí fue agarrada y metida tras las rejas.