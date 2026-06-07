No solo se eligió candidatos para intendentes, diez partidos eligieron a sus nuevas autoridades

Mientras la atención está puesta en las internas municipales, diez agrupaciones políticas aprovecharon avei la jornada para cambiar a sus presidentes, vicepresidentes y otras autoridades partidarias.

El único que zafó de esta pulseada es la ANR, que recién renovará a su capeto en el 2028.La pelea más caliente está en el PLRA, donde varios pesos pesados buscan quedarse con el timón del partido.

Pero también hay movidas en Cruzada Nacional, Patria Querida, Encuentro Nacional y otras agrupaciones que hoy miden quién tiene realmente el respaldo de sus adherentes.