¡Novaseeer! Iban a entonar el himno argentino y sonó “Bombón asesino”

7 de junio de 2026 - 04:07

La previa del amistoso entre la Selección Argentina y Honduras dejó un momento tan insólito como inesperado en el Kyle Field, de Texas.

Se anunció la entonación del himno de ashá, pero los

arlantes del estadio comenzaron a sonar los primeros segundos de “Bombón Asesino”, el clásico de Los Palmeras.

El curioso episodio ocurrió después de la entonación del himno hondureño. Llegado el turno de Argentina, un error en la musicalización sorprendió a los jugadores de la Albiceleste, que quedaron atónitos al escuchar el reconocido tema de la cumbia santafesina.

🚨 HUMILLAN A ARGENTINA EN ESTADOS UNIDOS



En lugar de poner su himno nacional pusieron el "Bombón Asesino"... pic.twitter.com/D2Dm1yqM8Q — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) June 7, 2026