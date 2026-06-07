¡Novaseeer! Iban a entonar el himno argentino y sonó “Bombón asesino”

La previa del amistoso entre la Selección Argentina y Honduras dejó un momento tan insólito como inesperado en el Kyle Field, de Texas.
Se anunció la entonación del himno de ashá, pero los
arlantes del estadio comenzaron a sonar los primeros segundos de “Bombón Asesino”, el clásico de Los Palmeras.
El curioso episodio ocurrió después de la entonación del himno hondureño. Llegado el turno de Argentina, un error en la musicalización sorprendió a los jugadores de la Albiceleste, que quedaron atónitos al escuchar el reconocido tema de la cumbia santafesina.
🚨 HUMILLAN A ARGENTINA EN ESTADOS UNIDOS— La Catrina Norteña (@catrina_nortena) June 7, 2026
En lugar de poner su himno nacional pusieron el "Bombón Asesino"... pic.twitter.com/D2Dm1yqM8Q
The idea of Argentine cumbia band Los Palmeras being played in COLLEGE STATION, TEXAS is absolutely hilarious 😂😂😂 pic.twitter.com/3Xg6hi88P1— Roberto Rojas 🇵🇾🇺🇸 (@RobertoRojas97) June 7, 2026