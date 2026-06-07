Paliza en los primeros números: Camilo Pérez arranca con más del 60% de los votos

Los primeros datos del TREP muestran una tendencia contundente en la interna colorada de Asunción. Camilo Pérez está sacando una amplia ventaja y supera el 60% de los votos, dejando bastante atrás a su principal rival.

Aunque todavía faltan mesas por cargar, en el comando de campaña ya se vive un ambiente de festejo, mientras que del otro lado siguen atentos a los números esperando un milagro electoral. Si la tendencia se mantiene, Pérez no solo ganará la interna, sino que lo hará con una diferencia que podría ser difícil de remontar.

Los primeros resultados empiezan a marcar el camino y, por ahora, todo indica que en la capital hay un claro favorito. Los resultados son preliminares y pueden variar a medida que avance la carga de datos del TREP.