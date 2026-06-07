Santi Peña acudió a votar bien tempranito

Antes de que salga el sol voi Santi Peña ya se fue a votar.

El presidente de la República, Santiago Peña, acudió tempranito esta mañana a votar en las internas partidarias y aprovechó para enviar un mensaje de unidad a la dirigencia colorada de cara a las elecciones municipales.

Peña destacó la importancia de la jornada electoral y señaló que, una vez finalizadas las internas, será momento de dejar atrás las diferencias y trabajar todos juntos por el Partido Colorado.

El mandatario se mostró confiado en que la ANR saldrá fortalecida de este proceso y enfocará sus esfuerzos en los próximos comicios municipales.Además, valoró la participación ciudadana y resaltó que estas elecciones representan una nueva oportunidad para que la gente elija a sus candidatos a través del voto.

Con el depósito de su voto, el presidente dio inicio a una jornada clave para el oficialismo, que busca medir fuerzas en varios distritos del país con miras a las municipales.