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Tiene arresto domiciliario y quería ir a votar ndaje, epyta nde rógape, le dijo la jueza

| Por Ariamne Roa
La ex candidata a concejal está procesada por supuesto tráfico de armas.

La ex candidata a concejal de Villa Elisa, Graciela Ledesma, procesada por presunto tráfico de armas, pidió permiso para salir de su arresto domiciliario y acudir a votar en las internas. La solicitud era para estar fuera de su casa desde las 7:00 hasta las 17:00 voi.

La jueza Rosarito Montanía le dio un no rotundo voi y la ex candidata tuvo que seguir la jornada electoral mirando por la tele mante.

Ledesma fue detenida en octubre del 2025 durante la denominada Operación Andina, una investigación por supuesto tráfico de armas. La Justicia consideró que no correspondía autorizar la salida y el arresto domiciliario siguió firme, dejando a la ex candidata fuera de la fiesta electoral.

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