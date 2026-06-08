100 paraguayos dicen: Hoy se conocerá a campeones

“100 paraguayos dicen: nos vamos a Bariloche”, se viste de gala esta noche para conocer a los ganadores de la primera gran final entre el Internacional y el Salesianito. Loperro pueden ver quién se queda con el primer lugar del intercolegial más grande de la tv paraguaya por la pantalla del Trece.

La finalísima tiene como presentador a un experimentado de la televisión paraguaya como lo es Dani Da Rosa. En este formato de colegios se presentaron los mitã’ikuéra de 32 instituciones educativas de todo el país. Acá es donde los muchachitos que llegan a esta fase se lucieron en una verdadera batalla de talento, estrategia, compañerismo y diversión. Todos estos condimentos consolidan al producto como programa líder del prime time nacional.

Lo cierto es que el país entero será testigo de la superfinal de la competencia con un real choque de titanes, donde la emoción, la estrategia y la adrenalina alcanzarán niveles nunca antes vistos, según comentaron desde la producción del programa.

“En esta edición especial, los participantes no solo compiten por el orgullo de dejar en alto a sus instituciones, sino también por la oportunidad única de llevarse premios increíbles como un viaje de egresados, un viaje a Bariloche todo pago de la mano de Travel Rock para todo el curso del equipo campeón”, contó Víctor Díaz, director de “100 Paraguayos dicen”.

¡Imaginate na doña, un megaviaje de promo con tus compitas favoritos! Pero eso no es todo, los colegiantes tienen la posibilidad de acceder a “educación de calidad, con las becas completas en la UAA, para los cuatro integrantes del grupo ganador. Así buscamos impulsar el futuro profesional. Tenemos también el premio de G. 15 millones en efectivo, más todo el dinero acumulado en las rondas anteriores”, detalló Victor para Crónica.