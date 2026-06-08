Ana Laura pureó regalo del que le propuso matrimonio

“Para Ana Laura, la única mujer a la que pedí matrimonio en mi vida. Con afecto”, reza la dedicatoria firmada por Carlos Martini. Resulta ser que el periodista regaló a la locutora un libro de su propia autoría. “Algunas puertas nunca vuelven a cerrarse”. Martini había tirado su pinda a la cuerona de la radio en enero de este año.

“Para mi es un honor que me haya regalado un ejemplar de su novela”, dijo Ana Laura Chamorro en charla con Crónica. Carlucho mencionó el por qué del regalo, “esta novela es mi más reciente, en coautoría con mi hermana Ana. Y con Ana Laura tengo una buena amistad. El mejor elogio que puedo hacer a alguien es obsequiarle una obra de literatura”, tiró.

El fragmento de la novela dedicado especialmente para la cuerona y para todos, dicho por el mismo es, “que poco nos conocemos a nosotros mismos”. Por último Martini dijo: “Me alegra saber que le interesó. Lo fundamental en la literatura es que la obra interese y remueva nuestras emociones”, expresó el periodista.