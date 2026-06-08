Apaga incendios en Madrid y da trabajo a paraguayos

El paraguayo José Villalba (38) fue a Madrid, España, con el título en mano de bachiller técnico electricista obtenido del Colegio Técnico Nacional (CTN) de nuestro país. Si bien la ilusión era enorme, no fue todo color de rosa en el arranque y tuvo que adaptarse a lo que había para sobrevivir. Después de las primeras experiencias desafortunadas finalmente se le abrieron las puertas y hoy en día está totalmente asentado en su rubro e inclusive ya cuenta con su propia empresa.

En conversación con Crónica mencionó que “en el 2008 vine a España y mi primer trabajo fue de mozo, duré apenas 2 días, me echaron porque no sabía tomar 3 platos en una mano. Me dijeron que iba a ser fácil servir mesas, pero cuando me dieron los 3 platos eché todas las comidas y enseguida me rajaron (risas)”.

Mencionó que “había agarrado ese trabajo por necesidad, porque necesitaba dinero para poder sobrevivir, pagar alquiler, comida y todo. Desde aquella vez nunca más me metí en algo que no es mío. Con esa mala experiencia, aprendí”.

Eso lo llevó a replantearse su norte y fue así que empezó a trabajar en lo que sabe. “Arranqué de electricista, empecé como ayudante, luego fui subiendo de categoría y cuando ya tenía bastante experiencia decidí abrirme solo y emprender. Allí fue cuando me fui metiendo en el mundo empresarial. En mi rubro que es de incendios se trabaja por confianza y recomendaciones”, resaltó.

El joven electricista explicó que la base de todo “es que a las instalaciones se las debe mantener bien. Cuando haya un principio de incendio, el sistema debe funcionar bien. Hay mucha competencia en este rubro, pero hay muchas también en donde las empresas no cumplen un buen servicio y al final no funciona su sistema contra incendios”.

José explicó que “yo llegué acá con el título de bachiller en técnico electricista del CTN, acá tuve que hacer un examen de ingreso que me costó muchísimo también, pero finalmente lo aprobé y eso ya me sirve para toda Europa. Pude estudiar y terminar la carrera de Ingeniero Eléctrico”.

El ingeniero mencionó que como dueño de la empresa dan oportunidades a muchos compatriotas. “Nuestra empresa está conformada por 70 % de paraguayos, me gusta ayudar a los compatriotas, inclusive le ayudamos a hacer sus papeles. Hay 2 tipos, los que ya están acá y le capacitamos para que trabajen con nosotros. Y también buscamos talentos de Paraguay, que los traemos ya con contrato firmado para que trabajen con nosotros”.

Llegó a trabajar en un proyecto para la NASA.

Trabajó para la NASA y el Real Madrid

El ingeniero Villalba explicó que hubo una licitación para un proyecto a la NASA. “Como estamos en el rubro del incendio, salió una especie de oferta, estuvimos compitiendo con empresas más grandes y con mucha más experiencia. La nuestra le gustó más a la NASA por el hecho de que tenía una explicación más técnica, estaba más claro, le gustó más nuestro proyecto y salimos adjudicado a 4 años”, comentó.

El trabajo que tenían que hacerle a la agencia americana era “proteger sus servidores informáticos, sus antenas, ya que en este lado de España tienen una base por la cual cuando le dan soporte a sus satélites y robots en el espacio. Fue un mérito muy grande, estuvimos muy contentos. También trabajamos en el estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabeu”.

Formó parte de los trabajos en la reconstrucción del estadio del Real Madrid.

La vocación nació con su padre

Villalba explicó que “fundamos una empresa en Madrid, de nombre Profuego, la cual soy el dueño y mi padre también tiene a cargo la empresa con el mismo nombre. Todo esta vocación nació con mi papá que era bombero y siempre nos gustó el tema de combatir incendios”.

La empresa que lleva a su cargo “pasó por varias etapas, primeramente estaba solo, no tenía ningún cliente, y poco a poco me fui ganando espacio. Crear tejido de clientes es muy complicado, llevamos 10 a 12 años de esto y la verdad que cuesta. Nuestra empresa era PC Energía que la creamos en 2015 y luego nos asociamos con Profuego en 2023”.