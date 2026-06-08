Buena noticia: “Julio ha evolucionado bien”

La Albirroja ya se instaló en Estados Unidos y, ni bien el plantel puso un pie en suelo americano, todas las miradas estaban sobre Julio Enciso. La “Joya” es el tema de preocupación en todo el Paraguay y la evolución de su lesión tiene al rollo con angustia y queriendo saber cómo está.

Ya desde el arribo al avión que trasladó a la selección a Estados Unidos se le pudo ver a Julio con buen semblante y caminando casi con normalidad, lo que ya de por sí significó un alivio para la gente.

En suelo americano, el que llevó cierta tranquilidad fue el propio Gustavo Alfaro. El “Cazador de utopías” fue consultado por el estado de Enciso y sus palabras fueron calmantes para el pueblo.

“Está bien. La verdad que ha evolucionado bien en estas 24 horas. Obviamente que esto es día a día”, comentó de entrada Alfaro.

“Hay que ir llevándolo. Se le han hecho estudios ayer a la mañana, también. Él está muy contento con la evolución que ha tenido así que vamos a ir evaluando día a día para ver de qué manera puede estar y si podemos contar con él”, agregó.

La “Joya” también se mostró sonriente en el arribo de la Albirroja al hotel de concentración y allí recibió el cariño de los hinchas que fueron a darle la bienvenida al grupo.

El cuerpo médico de la selección no ha comunicado aún cuál es finalmente la lesión que sufrió el ídolo albirrojo y se espera tener un informe oficial en las próximas horas, una vez que se le realicen todos los estudios previstos. Una vez que se tengan los resultados se tendrá un panorama más claro y saber si hay una lesión muscular más grave o si solo fue un golpe.

“Complicado, pero nada es imposible”, he’i Harrison

El presidente de la APF, Robert Harrison,también fue consultado sobre la situación de Julio Enciso. Para el mandamás del fútbol paraguayo esto es algo que se tiene que tratar paso a paso y confía en tener a la “Joya” recuperada lo antes posible.

“Vamos a ir día a día. Ojalá que pueda estar desde el primer partido. Es difícil, complicado, pero nada es imposible. Hoy ya se sintió mejor que ayer, ayer que antes de ayer. Día a día va a ir evolucionando y el cuerpo médico estará haciendo su informe para que el técnico pueda evaluar si lo pone o no”, comentó Harrison al pisar suelo estadounidense.

En principio se manejó la posibilidad de que Enciso se pierda los dos primeros encuentros de la Albirroja en la fase de grupos del mundial. Ahora, como va evolucionando favorablemente, habrá que ver finalmente cuánto tiempo le demanda la recuperación y si podrá estar lo antes posible.