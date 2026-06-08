Gritó el gol y se desvaneció en los brazos de su mamá

Nuestros 26 leones fueron despedidos en la noche del viernes a estadio lleno en el Defensores del Chaco. Pero el partido disputado, Paraguay vs Nicaragua, quedó marcado por una triste tragedia para una familia.

El hecho desgraciado enlutó lo que debía ser una fiesta. Justo cuando chutó y convirtió el penal Alejandro “Kaku” Romero, un hincha de 42 años se desvaneció en la gradería sur.

El incidente forzó a la interrupción momentánea del partido mientras se activaban los protocolos de asistencia médica en el estadio.

A raíz de la emoción y la euforia durante la celebración del primer gol, oiko la mba’e vai.

“Mi hijo gritó el gol y cuando nos abrazamos se descompensó. Ahí grité y pedí ayuda. Fue un momento muy triste que pasamos con la familia”, contó doña Julia, madre del hincha fallecido.

Los paramédicos le hicieron los trabajos de reanimación dentro del estadio para estabilizarlo, luego lo alzaron a la ambulancia y lo llevaron al Hospital Barrio Obrero, he’i la mami.

“No pude creer que cuando llegamos al hospital me dieron la noticia más fea de mi vida, que mi hijo se había ido para siempre, lloré y lo voy hacer para toda la vida”, contó destrozada.

El hincha fallecido es Edgar Eduardo Recalde Pereira (42) y según los datos confirmados por la doctora Cecilia Amarilla, la causa de muerte fue un paro cardíaco.

Edgar era de San Antonio, barrio San Jorge, y había ido a alentar a la Albirroja como lo hacen miles de paraguayos cada vez que juega la selección. Su fallecimiento enluta a su familia y a quienes compartieron con él esa noche en la cancha.

“Te voy recordar como un buen padre y un hombre de familia”, manifestó su hija Camila Recalde.

“CREÓ QUE YA ESTÁ EN EL CIELO”

El padre no pudo asistir al partido por cuestiones laborales, pero recordó la última llamada telefónica con su hijo.

“De mi muchacho me voy acordar como un gran apasionado por el fútbol y la Albirroja. Él me llamó esa noche cuando estaba en la cancha y me dijo que al terminar el partido íbamos a compartir con una cerveza”, detalló el padre de la víctima fatal.

“Es muy triste el momento que estamos viviendo, tanto yo como la mamá y su hija, pero sé que desde arriba nos va alentar, a continuar la vida sin él. Yo soy muy creyente, y creó que ya está en el cielo”, finalizó.