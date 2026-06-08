Honor Colorado arrasó y Camilo luchará por Asu

Con un participación promedio de cerca del 50%, el pueblo colorado habló fuerte y claro, reflejando en las urnas una marcada diferencia en los principales municipios del país a favor del movimiento Honor Colorado, sobre todo en la capital, donde el candidato Camilo Pérez prácticamente doblegó a Arnaldo Samaniego, quien aparecía en los papeles como el principal contrincante.

Los números fueron más que elocuentes. Con más de 80 mil votos, Camilo se llevó una aplastante diferencia que rondó el 61% de la preferencia del electorado contra apenas poco más del 32% que alcanzó Samaniego. Un dato no menor es que, en conjunto, ambos candidatos alcanzaron 125 mil votos aproximadamente, cifra que es superior a la que en su momento obtuvo en las generales “Nenecho” Rodríguez para ser intendente, lo que habla a las claras que, de llegar unidos al 4 de octubre, tienen altas chances de victoria para como para que Asunción siga en manos del coloradismo.

Camilo, feliz

“Es emocionante que tanta gente nos haya demostrado confianza y apoyo, no solo a mí, sino a los que estaban con nosotros trabajando. Quiero agradecer a Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado, por sus palabras de apoyo permanente. También al presidente de la República, Santiago Peña, quien mostró una disposición total y a Arnaldo Samaniego, quien ya me llamó a felicitar y con quien ya vamos a trabajar por la fortaleza de nuestro partido”, he’i el candidato ganador, Camilo Pérez, una vez que se conocieron los resultados.

En otro orden de cosas, señaló que a partir de hoy comenzarán un nuevo camino rumbo a las elecciones generales para llegar todos unidos, porque he’i que más allá de las internas que se tuvieron en la víspera “acá lo más importante siempre es la grandeza del Partido Colorado”.