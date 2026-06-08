¿La belleza paraguaya que se hizo viral en el mundo es IA?

La sensual mujer paraguaya enloqueció al rollo con sus fotos virales en las redes.

Naiel Aguilera es la paraguaya más famosa del momento, con sus fotos publicadas le conquistó al mundo, se hizo viral y loperro hasta quieren que sea la próxima Miss Universo en representación de Paraguay. Todo empezó en el encuentro amistoso entre Paraguay y Nicaragua y muchos pensaron que se trataba de inteligencia artificial. En charla con Crónica contó cómo las instantáneas le llevan pum para arriba voi. Lo concreto es que según sus propias expresiones, su imagen representa mucho a la mujer paraguaya ndaje.

-Te hiciste megaviral a nivel mundial con tus fotos… ¿Cómo te sentís?

-Sí, realmente me sorprende muchísimo el cariño de la gente. Estoy supercontenta y agradecida por todo el apoyo que recibo día a día.

-La gente cree que la foto es inteligencia artificial, ¿Qué les respondes?

-¡Me causa mucha gracia eso! Incluso algunas marcas que me contratan sin conocerme en persona me hacen la misma pregunta.

-¿En algún momento creíste, pensaste o imaginaste que pasaría esto?

-Sí. Realmente siento que mi imagen representa mucho a la mujer paraguaya, y siempre tuve la ilusión de poder llegar a más personas.

-¿Sabes que la gente ya te ve como la Miss Universo 2027?

-Me siento muy agradecida por ser la elegida de tantas personas. Veremos cómo se dan las circunstancias, pero ganas no me faltan.

-Ya estuviste en Miss Teen. Desde entonces hasta ahora, ¿qué andás haciendo?

-Terminé el colegio, arranqué la facultad y me enfoqué en perfeccionar mis cuatro idiomas. Paralelamente, estoy trabajando en un proyecto social que involucra al mejor amigo del ser humano.

-¿Desde dónde vas a alentar a la Albirroja en este Mundial?

-¡Desde mi querido Paraguay!

-¿Tenés alguna cábala mundialista albirroja?

-Realmente no tengo ninguna cábala, pero sí tengo una enorme confianza en la garra guaraní.

-¿Tu jugador favorito de la sele? ¿Y tu pálpito para este encuentro?

-Siento que en este partido nuestros jugadores van a demostrar por qué el paraguayo es mbarete. No apuesto por un solo jugador; apuesto por el equipo y por nuestro querido profesor Alfaro.

-¿El corazón tiene dueño o todavía no le hicieron goles?

-Jajajaja, lamento informarles a todos mis queridos admiradores que sí.

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