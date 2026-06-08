Mamá de “Masivo” armó guyryry en la comisaría

Tranqui nomás se paseaba “Masivo” con unos cuantos San Roque en la mano, cuando fue agarrado por los polis en un local de votación. “¡Quieto ahí!”, le dijeron los de la cana para esposarlo y luego ser llevado hasta la carolita de la Comisaría 3a de Luque. Hetaiteiko la iplata señoraaa, tenía en su poder 10 millones de guaraníes y supuestamente con eso le invitaba cordialmente a loperro a votar por un candidato “x”.

Perdiendo Bro. Masivo quiso sobornar supuestamente a quienes iban a votar en Luque.

La novela de Francesco recién empezó ahí. Los chismosos cuentan que a lo prepo su viejita querida fue a atropellar la comisaría y quiso alzarse con los 10 millones y rajar, pero los polis más rápidos la agarraron y la doña pasó a ser parte del listado en la cacerolita. Ella llegó hasta donde estaba su hijo para recuperar la platita nomás ra’e. ¿Qué piko lo que pasa todo?

En los videos se observa el momento en el que es esposado por la Policía. Entre risas y relajado guardó el fajo de 100 mil en su bolsillo.