Mortero es la sensación en yanquilandia

Ni bien la delegación de El Trece pisó tierra gringa, ya causó furor entre loperro que estaban esperando ver a los jugadores de la selección paraguaya, para darles su apoyo y pedir de paso algún autógrafo mba’e.

El cronista Julio Amarilla fue uno de los personajes que más llamó la atención de las personas que se acercaron hasta el lugar donde se encuentra hospedada la delegación de la selección paraguaya, en la ciudad de San José, California.

“Mortero” estuvo realizando las notas con los presentes frente al Insignia Hotel, y causó sensación voi, porque todos querían sacarse fotos con él, siendo la estrella de la tarde californiana.

Un karai he’i que para él fue una tremenda alegría haberle conocido en persona a Julito. “Yo estoy muy emocionado porque le conocí a ‘Mortero Bala’”, he’i un compatriota residente en yanquilandia, que estaba muy feliz por ser entrevistado por el propio “Mortero”.

Los demás integrantes de la delegación de El Trece son Dora Ceria y Belén Rivas, quienes también van a ser las encargadas de traer las mejores informaciones del plantel albirrojo.

Cabe destacar que Julio hasta tomó clases de inglés para acompañar a la Albirroja en tierras gringas en esta competencia, luego de 16 dolorosos años de ausencia.

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