¡Para llorar! Se comieron a Chutou, el perro influencer que fue secuestrado

Muy triste la historia del perrito influencer, un border collie llamado Chutou quien se hizo famoso en una red social china parecida al Tiktok. Se dedicaba a viajar con su dueño, el creador de contenido de nombre Gou, quien se enteró de la desaparición de su “mejor amigo” cuando estaba fuera del país.

Gou logró reconstruir el recorrido que realizó el perrito después de desaparecer y descubrió que todo ocurrió el 11 de mayo. Cuando regresó a China, se puso a buscar a su mascota y revisó las cámaras de seguridad instaladas en la casa.

Las grabaciones mostraron a dos personas llevándose al border collie y a partir de esas imágenes, Guo inició averiguaciones para identificar a los involucrados. El 26 de mayo logró localizar a un hombre al que vinculó con la desaparición del animal pero había sido vendió al firulais por 27 dólares.

El dueño del perro contó que posteriormente fue informado de que Chutou terminó en un restaurante, donde habría sido sacrificado para consumo. Según su relato, cuando intentó recuperar restos de la mascota le comunicaron que ya habían sido descartados.