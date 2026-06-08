Periodista deportiva se quebró de la emoción en plena despedida de la querida Albirroja

Las redes sociales del mundo entero explotaron con la despedida de la querida Albirroja, ya que están maravillados con la tremenda demostración de amor a los colores de la selección nacional.

El acompañamiento del pueblo paraguayo que se lanzó a las calles para ver pasar el bus de los jugadores de la selección paraguaya. El Trece transmitió todo el trayecto del colectivo de los jugadores, mostrando paso a paso el viaje hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

La periodista deportiva Ondina Cantero fue la encargada de cubrir la llegada de la delegación a la terminal aérea, relatando con emoción, lágrimas en los ojos y la voz quebrada de la alegría de ver cómo el pueblo acompañó desde Ypané hasta la ciudad de Luque a los muchachos albirrojos.

Ella será partícipe por cuarta vez de un mundial de fútbol, estuvo trabajando en 2002, 2006, 2010 y ahora en el 2026, ya como comentarista de un campeonato mundial en El Trece.

“Ahora veo de nuevo las redes sociales y me quiebro otra vez de la emoción, de alegría. Cuando se trata de la Albirroja no hay tu tía, son los colores que nos identifican, son los colores de nuestra gente, son los jugadores que van a representar a toda la nación en el Mundial 2026”, dijo Ondina a Crónica.

La periodista contó que es imposible no emocionarse con semejante demostración de cariño del pueblo con la Albirroja, “gracias a la selección todos somos amigos, hubo caso de jóvenes que se acercaron a nuestro lugar de transmisión, todos abrazados, cantando, alentando a la selección, sin ser amigos, eso es la emoción que genera la Albirroja. Sinceramente me quebré al ver toda esa alegría, ese amor inmenso del pueblo paraguayo, gracias a eso, hoy se está hablando de todos nosotros, de la despedida que se le brindó a los jugadores paraguayos, con música, cánticos, todos vestidos con su camiseta de la selección”.

Para Ondina, la selección hace que la gente hasta se olvide de sus problemas. “Gracias también a la masificación de la tecnología y a la apuesta de la APF, a esas herramientas tecnológicas que generan esa cercanía de los jugadores con el pueblo, ahora hasta ya tenemos fotos de ellos dentro del avión casi al instante”.

“Fue muy lindo ver todo lo que genera la selección, verle a los jugadores, cada uno con su celular grabando la despedida del pueblo, realmente fue algo indescriptible, que solamente el fútbol y la selección paraguaya puede generar, te juro, ahora veo en las redes y me largo a llorar de nuevo. Te cuento que no pude dormir de la adrenalina, estoy demasiada emocionada, creo y quiero que le vaya bien a la querida Albirroja”.