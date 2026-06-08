Mirá quién le tiró buena onda a la albirró: “Rohayhu”

La distancia no es problema para él. Su corazón sigue muy cerca de nuestro país y eso lo demostró a través de las redes sociales. Péa hína el exarquero de Cerro Porteño, Jean Fernandes, quien ni ahí voi alienta a la sele rapai porque a full voi está con la Albirroja en esta Copa del Mundo.

A través de su cuenta de Instagram, el actual golero de América de Cali compartió una foto luciendo la casaca de la selección nacional, imagen que acompañó con un mensaje hi’ári en guaraní: “Rohayhu” pegado a una banderita del Paraguay.

Pero así nomás luego tenía que ser, porque Jean tiene también la nacionalidad paraguaya.