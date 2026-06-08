“Teju” no tiene dudas: “¡Paraguay clasifica!”

Hablar de la Albirroja en mundiales es hablar de grandes guerreros que hicieron historia. Y uno de ellos sin dudas es el gran Juan Bautista Torales, o simplemente “Teju” para los más futboleros.

El exlateral campeón de América en 1979 y mundialista en México 1986, vive con nostalgia estos días previos al inicio de una nueva Copa del Mundo.

“Siempre uno se acuerda de eso porque Paraguay después de 28 volvió a clasificar a un Mundial gracias a nosotros. Ahora después de 16 años clasificó otra vez y lo hizo merecidamente”, relató de entrada “Teju” en charla con Crónica.

Para Torales, los tiempos cambiaron para bien en la Albirroja, sobre todo en lo que tiene que ver con la infraestructura, y eso le pone contento. “La logística ahora es distinta, pero es porque los tiempos cambian. Ahora hay más cosas y me alegro por eso. Paraguay tiene que siempre progresar y yo creo que está mejorando mucho en ese aspecto. La vez pasada estuvimos en la inauguración del nuevo hotel en Ypané y es excelente. Muy lindo está”, resaltó.

Mucha fe

El exlateral albirrojo comentó que le tiene una confianza tremenda al equipo del profesor Alfaro por el gran presente que están teniendo los jugadores en sus equipos. “Yo tengo mucha fe. Hay varios jugadores que juegan en ligas de élite y están respondiendo ahí y si eso llevan a la selección, y se juntan bien, puede Paraguay aspirar a mucho. Creo que es un buen plantel, bien equilibrado, varios jóvenes con algunos experimentados y eso es una mezcla muy buena”, señaló.

Torales apuesta fuerte por la Albirroja y no duda en que podrán avanzar de ronda y superar la fase de grupos. “Pienso que Paraguay clasifica, no tranquilamente, pero el equipo está bien para clasificar a la siguiente instancia”, tiró.

“Lo que fue la llegada a Paraguay… Fue hermoso, nunca se hizo algo así”

Entre las miles de anécdotas que quedaron de aquel mundial, si hay algo que Torales no olvidará jamás es el recibimiento que tuvo el equipo al retornar de México. “La anécdota es esa, que siempre recordamos. Que después de clasificar, el circuito que tuvimos acá en Paraguay, la bienvenida que nos dieron. De eso siempre nos recordamos al reunirnos el grupo del 86. Lo que fue la llegada acá a Paraguay fue algo hermoso porque casi nunca se hizo algo así”, señaló.

“Fue un grupo muy unido, sacrificado, se procuraba mucho, nos ayudábamos entre todos. Fue una camada de jugadores muy buenos y eso ayudó bastante”, agregó.

La charla con el capi y la confianza en Alfaro

Torales también comentó que pudo tener un mano a mano con el capitán de la selección, Gustavo Gómez y que lo notó muy confiado, como a todo el grupo. "Pude hablar con Gómez y están muy motivados. Me dijo que el plantel está muy motivado y creen que van a hacer un muy buen mundial”, relató.

“Teju” también se rindió ante el “Cazador de utopías” y dijo que confía plenamente en el trabajo de Alfaro. “Al profesor Alfaro le saludé y hasta ahí. Él le agarró muy bien al plantel, sabe manejar el grupo y eso le va a ayudar bastante. Yo siempre le tengo mucha fe a la selección y ojalá Paraguay pueda llegar muy lejos”, agregó.