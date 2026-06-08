Magalí Galeano, dueña de Dexter, mascota que se ganó el cariño del rollo tras invadir la cancha en el amistoso de la Albirró, contó a Crónica los detalles y el susto que le dio al ver a su perrito por TV.

“Cómo me enteré, fue todo un show, estaba viendo la tele tranquilamente y de repente dijeron que había un perro en la cancha y yo me reí, como pío un perro dije y me seguí riendo, después le enfocan de cerca y era mi perro, yo grité Dexter que hace ahí, yo no podía creer. Sabés que me puse a llorar, lloré muchísimo porque tenía miedo que no me devuelvan a mi perro”, tiró de entrada.

Upéi agregó que “yo decía que no me iban a devolver más, va a venir otra gente y decir que es su perro, le van a llevar o le van a sacar en la calle, le van a dejar por ahí y se va a ir otro lado porque no conoce bien la calle todavía”, agregó sobre la desesperación que tuvo que pasar.

“Luego mi mamá le llamó a mi novio y le dijo que estaba desesperada, que estaba llorando y que no sabía cómo me iba a calmar, entonces mi novio lo que hizo fue, terminó el primer tiempo se bajó y le buscó al perro, por suerte los organizadores ya le retuvieron ahí a Dexter y ya le estaban dando de comer asadito y esas cosas, le trajo upa o sino no iba a venir. Yo estaba en mi pieza llorando y llega mi novio con el perro, le veo y seguía llorando”, agregó.

Magalí se mudó a 5 cuadras del Defensores del Chaco hace 6 meses, proveniente de Santaní, señaló que todo el ruido es nuevo tanto para Dexter como su hermanito York, quien se quedó ndaje como campana mientras el otro hacía su show. Ambos tienen apenas 7 meses.

El amor por Dexter

“No sabía que iba a llegar tan lejos, todo fue muy inesperado la verdad, a toda hora hay gente que le quiere conocer a Dexter, muchos regalitos de parte de la gente como dije, todo muy lindo. Me sorprendió mucho todo porque la mayoría de los comentarios son que le aman a Dexter, que es lo más lindo que vieron, hay gente que me dice que vio la escena del perrito y le hizo el día. Que Dexter le haya sacado una sonrisa a toda esa gente que no pasa una buena situación, es muy lindo”, he’i.

“SIEMPRE FUE MUY TRAVIESO DEXTER”

La mami humana mencionó que le armaron una cuenta en las redes sociales a pedido de la fanaticada que quiere conocer su día a día. “Se hizo muy famoso y ya tiene su propia cuenta en Instagram porque la gente pidió que le hagamos uno, las personas vienen a visitarlo, traerle regalos a él y a su hermanito, nosotros estamos demasiado contentos por eso. Muy emocionada por la forma en que la gente le quiere a los perritos, eso es lo más lindo, te das cuenta que la humanidad le quiere mucho a los animales, eso es buenísimo”, expresó.

“Postean fotos con él y lo etiquetan en sus redes, los vecinos pasan por acá y ya le sacan foto, me siento muy orgullosa, no pensé nunca que Dexter iba a generar todo esto”, añadió.

“Siempre fue travieso Dexter, el otro su hermanito se llama York. Todos los vecinos le reconocen como los perritos traviesos de la cuadra”, cerró.

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