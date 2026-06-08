[VIDEO] ¿Qué le pasó a Soy Elías en la cancha?

Muy acostumbrado a hacerse viral, esta vez volvió a recorrer por todas partes jeyma su contenido, en donde se nota que una tristeza profunda le invade a “Soy Elías”, cuando fue hasta el Defensores del Chaco en el encuentro amistoso ante Nicaragua y pudo ver como el rollo le gritaba a los jugadores, pero en la previa a él no le permitieron. Elías había sido expulsado del CARDE cuando le gritó, “saluda pues boludo”, al capo del chute albirrojo, Tony Sanabria.

En dos videitos, el influencer reveló todo lo que pasa desde las gradas, “escuchando todo lo que le gritan a los jugadores y a mi me funaron por decirle boludo. Encima fue con cariño”, “Yo escuchando como todos pueden gritarle a Tony Sanabria y yo no porque me prohibieron”, tiró en sus videitos. Con los brazos cruzados y los ojos llorosos anga na el influencer miraba como pasaba todo a su alrededor.

Cómo siempre en las reacciones de los seguidores se pudo ver todo tipo de opiniones voi. La afición femenina al toque empezó a tirarle buena onda, “todas gritando por vos bebe”, “no porque les vas a desconcentrar”, fueron otras reacciones.

La cuerona Lilian Ruiz omopé con el teclado y le demostró todo su cariño, “Elías mi amoooooorrrrr, te amoooooooooo”, le dijo. Al toque el mediático le tiró su pinda para grabar una serie juntos en cualquier momento ndaje.

Los arrieros no se quedaron atrás para tirarle las duras cañeadas, “una cosa es en el estadio, otra cuando te dirigís personalmente a 1 persona al pasar. Aparte, vos entendés aunque sea el fútbol o usas más para llamar la atención?.

En un segundo se armó todo el guyryry, los comentarios entraron tipo pelota divida a la cancha para que se presenten dos equipos en disputa por la razón. Laschi se mostraron a favor de “Soy Elias”, y lo defendieron sin problemas voi de los tiroteos.

“Dios mío, que insoportables los machitos adictos al fútbol. Da gusto ver y alentarle a tu selección y más en estas circunstancias no hay tampoco mucho que entender, pesado rem…”, se plantaron ellas, frente a los tóxicos del fútbol.

Loperro están eufóricos por el inicio de la Copa del Mundo y exponen a full en las redes sus criterios. Lo cierto es que la gente empatiza con el influencer y después de todo el sarambi siguen repercutiendo sus reacciones en relación al tema.