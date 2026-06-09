A pasitos del Mundial, pero a kilómetros de poder ir$e

La compatriota se está preparando para ver a la Albirroja en pantalla gigante, ya que hepyeterei las entradas a la cancha.

La clasificación de Paraguay al Mundial desató una enorme alegría entre los compatriotas que viven en Estados Unidos. La ilusión de poder tener a sus ídolos de la Albirroja bien cerca fue enorme. Sin embargo, para muchos, el sueño de alentar a la sele desde las gradas quedó truncado por los elevados costos que implica asistir a los partidos.

“Estamos felices, muy emocionados, pero lastimosamente nosotros que vivimos en New York no podremos ir a alentar a nuestra selección, no tenemos la capacidad de pagar las entradas, pasaje en avión y hotel porque los partidos son en Los Ángeles y nos queda a 4 horas de avión para nosotros”, comentó a Crónica Angélica, paraguaya residente en New York.

Recordó que la ilusión era enorme cuando se confirmó que la Copa del Mundo se jugaría en territorio estadounidense. “Cuando nos enteramos de que el Mundial sería acá, hicimos muchos planes, ya nos veíamos en las gradas alentando a nuestra selección, pero cuando dieron a conocer el precio de las entradas nos bajamos de nuestro arasa mata, nos quedamos con las ganas”, he’i.

Ante la imposibilidad de viajar a los estadios, los paraguayos ya están organizando otras alternativas para vivir la fiesta mundialista. “Nos estamos organizando para ir a Manhattan para ver el debut de Paraguay en pantalla gigante, lo van a colocar en la plaza de los turistas”, indicó.

Otros grupos de compatriotas preparan reuniones más caseras para alentar a la Albirroja. “Algunos están haciendo vaquitas, colaborando en lo que pueden para comprar el asado y la cerveza para verlo en la casa de otro compatriota. Tanto el asado como la cerveza están muy caros. Para darte una idea, una tira de costilla ancha está entre 130 y 150 dólares y la cerveza entre 10 a 15 dólares. La cerveza más popular, así como la Pilsen’i acá, se llama Modelo y es la más económica y la preferida de los muchachos”, contó.

CON EL PRECIO DE LA ENTRADA YA VIENE AL PAÍS

La compatriota lamentó que el Mundial se haya vuelto prácticamente inaccesible para los paraguayos que trabajan en yanquilandia.

“Lastimosamente no tenemos la capacidad económica de asistir a la cancha, todos lamentamos eso. En vez de gastar la plata de la entrada ya puedo comprar los boletos de ida y vuelta a Paraguay y pasar las fiestas de fin de año con mi familia”, expresó.

A pesar de todo, la pasión por la sele sigue intacta. “Nadie se anima a ir a Los Ángeles porque perderíamos tres días de trabajo y no nos podemos dar ese lujo. Lo que sí es impresionante es ver a los compatriotas con algún distintivo de la Albirroja. En los trenes sí o sí nos encontramos entre paraguayos y ver esa pasión que despierta en todos la selección te da piel de gallina”, contó emocionada.